МИД России осудил украинские удары по Кирову и Запорожской области

Позже в Кремле также подчеркивали, что удар ВСУ по колледжу в Старобельске означает переход конфликта в другую парадигму. «Киевский режим идет сознательно на такие бесчеловечные, находящиеся за гранью человечности террористические акты в отношении мирного населения, в отношении детей, это и есть совсем другая парадигма», — подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.