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МИД России осудил украинские удары по Кирову и Запорожской области

Украина, терпящая военное поражение, «отыгрывается на ни в чем не повинном мирном населении», заявила Захарова. Она призвала международные организации отреагировать на атаки ВСУ по Кирову и Запорожской области.

Источник: РБК

Москва осуждает удары ВСУ в Кирове и Запорожской области и призывает международные правительства и структуры не замалчивать эти атаки, заявила представитель МИД России Мария Захарова.

«Киевский режим продолжает хладнокровно прицельно бить по российскому гражданскому населению, демонстрируя всему миру свой звериный нацистский оскал», — сказала она в комментарии, опубликованном пресс-службой российского внешнеполитического ведомства.

По ее словам, продолжаются поисковые и спасательные работы. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.

«Киевский режим, терпящий военное поражение, не способный переломить печально складывающийся для себя ход боевых действий, отыгрывается на ни в чем не повинном мирном населении, сознательно выискивая тех, кто защищен менее всего», — добавила она.

Об ракетной атаке на предприятие в Кирове власти сообщили 24 июля утром. Тогда же губернатор Александр Соколов рассказал, что шесть человек погибли и еще 26 пострадали. Позже стало известно, что одного из считавшихся погибшими нашли живым.

25 июля ВСУ ударили по турбазе в Кирилловке Мелитопольского городского округа в Запорожской области. Пострадали 19 мирных жителей, из них трое детей. Еще 12 погибли, их них минимум четверо детей. По мнению губернатора Евгения Балицкого, удар по мирным жителям был нанесен специально.

В конце июня Москва потребовала от генсека ООН недвусмысленного осуждения удара Киева по автобусу с белорусскими детьми в Брянской области и других атак на мирных жителей, заявила и.о. постпреда России в организации Анна Евстигнеева. Она выразила разочарование отсутствием у секретариата ООН смелости и принципиальности, «чтобы назвать вещи своими именами» и назвать виновником украинскую сторону.

1 июня президент Владимир Путин на совещании по расследованию теракта в Старобельске отмечал, что атаки ВСУ на мирное население могут придать «новое качество» конфликту на Украине. После атак украинских БПЛА на колледж в Старобельске погиб 21 человек, после удара по Геническу погиб ребенок 2020 года рождения.

Позже в Кремле также подчеркивали, что удар ВСУ по колледжу в Старобельске означает переход конфликта в другую парадигму. «Киевский режим идет сознательно на такие бесчеловечные, находящиеся за гранью человечности террористические акты в отношении мирного населения, в отношении детей, это и есть совсем другая парадигма», — подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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