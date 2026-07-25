МИД России осудил украинские удары по Кирову и Запорожской области

Москва осуждает удары ВСУ в Кирове и Запорожской области и призывает международные правительства и структуры не замалчивать эти атаки, заявила представитель МИД России Мария Захарова.
«Киевский режим продолжает хладнокровно прицельно бить по российскому гражданскому населению, демонстрируя всему миру свой звериный нацистский оскал», — сказала она в комментарии, опубликованном пресс-службой российского внешнеполитического ведомства.
По ее словам, продолжаются поисковые и спасательные работы. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.
«Киевский режим, терпящий военное поражение, не способный переломить печально складывающийся для себя ход боевых действий, отыгрывается на ни в чем не повинном мирном населении, сознательно выискивая тех, кто защищен менее всего», — добавила она.
Об ракетной атаке на предприятие в Кирове власти сообщили 24 июля утром. Тогда же губернатор Александр Соколов рассказал, что шесть человек погибли и еще 26 пострадали. Позже стало известно, что одного из считавшихся погибшими нашли живым.
25 июля ВСУ ударили по турбазе в Кирилловке Мелитопольского городского округа в Запорожской области. Пострадали 19 мирных жителей, из них трое детей. Еще 12 погибли, их них минимум четверо детей. По мнению губернатора Евгения Балицкого, удар по мирным жителям был нанесен специально.
В конце июня Москва потребовала от генсека ООН недвусмысленного осуждения удара Киева по автобусу с белорусскими детьми в Брянской области и других атак на мирных жителей, заявила и.о. постпреда России в организации Анна Евстигнеева. Она выразила разочарование отсутствием у секретариата ООН смелости и принципиальности, «чтобы назвать вещи своими именами» и назвать виновником украинскую сторону.
1 июня президент Владимир Путин на совещании по расследованию теракта в Старобельске отмечал, что атаки ВСУ на мирное население могут придать «новое качество» конфликту на Украине. После атак украинских БПЛА на колледж в Старобельске погиб 21 человек, после удара по Геническу погиб ребенок 2020 года рождения.
Позже в Кремле также подчеркивали, что удар ВСУ по колледжу в Старобельске означает переход конфликта в другую парадигму. «Киевский режим идет сознательно на такие бесчеловечные, находящиеся за гранью человечности террористические акты в отношении мирного населения, в отношении детей, это и есть совсем другая парадигма», — подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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