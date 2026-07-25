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Пожар на Тюменском НПЗ после атаки БПЛА ликвидировали

Пожар на территории Тюменского нефтеперерабатывающего завода, возникший после атаки беспилотников, потушили, сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор в телеграм-канале.

Источник: РБК

Пожар на территории Тюменского нефтеперерабатывающего завода, возникший после атаки беспилотников, потушили, сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор в телеграм-канале.

«Погибших и пострадавших нет. Размер и характер причиненного ущерба устанавливаются», — говорится в сообщении.

Моор призвал жителей сохранять спокойствие и не распространять неподтвержденную информацию.

Тюменский НПЗ (ранее известный как Антипинский НПЗ) является крупнейшим независимым нефтеперерабатывающим заводом в России. Его производственная мощность составляет около 7,5 млн т. нефти в год.

О падении дрона на территорию завода Моор сообщил утром 25 июля. До того, в 8:37 мск, он объявил в регионе режим опасности атаки БПЛА.

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