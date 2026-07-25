Россия и Индонезия проведут вторые военно-морские учения в Японском море

В Японском море пройдут вторые российско-индонезийские военно-морские учения. Об этом сообщили пресс-служба Тихоокеанского флота.
«Морской этап учения состоится в Японском море. Выход в море корвета “Совершенный” и фрегата “Густи Нгурах Рай” запланирован на 28 июля», — говорится в сообщении.
В публкации отметили, что корабли и вертолеты морской авиации двух стран отработают совместные действия по маневрированию, артиллерийской стрельбе, спасению на море и другие составляющие обеспечения морской безопасности.
Как писал сайт KP.RU, в начале июля Россия и Китай провели совместные учения «Морское взаимодействие — 2026». Маневры стартовали в китайском Цинда. От Тихоокеанского флота в учениях были задействованы крейсер «Варяг», корвет «Резкий», дизель-электрическая подводная лодка «Уфа» и спасательное судно «Игорь Белоусов».