Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россия и Индонезия проведут вторые военно-морские учения в Японском море

Корвет «Совершенный» и фрегат «Густи Нгурах Рай» выйдут в море 28 июля.

Источник: Комсомольская правда

В Японском море пройдут вторые российско-индонезийские военно-морские учения. Об этом сообщили пресс-служба Тихоокеанского флота.

«Морской этап учения состоится в Японском море. Выход в море корвета “Совершенный” и фрегата “Густи Нгурах Рай” запланирован на 28 июля», — говорится в сообщении.

В публкации отметили, что корабли и вертолеты морской авиации двух стран отработают совместные действия по маневрированию, артиллерийской стрельбе, спасению на море и другие составляющие обеспечения морской безопасности.

Как писал сайт KP.RU, в начале июля Россия и Китай провели совместные учения «Морское взаимодействие — 2026». Маневры стартовали в китайском Цинда. От Тихоокеанского флота в учениях были задействованы крейсер «Варяг», корвет «Резкий», дизель-электрическая подводная лодка «Уфа» и спасательное судно «Игорь Белоусов».