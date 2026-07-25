«Звериный нацистский оскал»: Захарова осудила удары ВСУ по мирным жителям в Кирове и Запорожье

По словам Захаровой, Киев бьёт по мирным людям, потому что не может переломить ход боевых действий. Она предупредила, что за каждое преступление виновные понесут наказание. Представитель МИД призвала международные структуры и СМИ не замалчивать теракты против мирного населения.