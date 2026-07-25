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Силы ПВО за день сбили 146 дронов над регионами России

Системы ПВО с 08.00 до 20.00 мск 25 июля уничтожили 146 украинских беспилотников.

Источник: РБК

Системы ПВО с 08.00 до 20.00 мск 25 июля уничтожили 146 украинских беспилотников. Об этом сообщило Минобороны.

«В течение дня в период с 8.00 до 20.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 146 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении.

БПЛА нейтрализовали над территориями Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Тульской, Тюменской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым, а также над акваторией Азовского моря.

Днем 25 июля в Белгородской области от атак БПЛА пострадали три человека. В районе поселка Комсомольский дрон ударил по грузовику — мужчина получил осколочные ранения бедра и руки. В Шебекино беспилотник влетел в газель, в результате пострадали двое мужчин.

В этот же день в Севастополе в результате воздушной атаки ВСУ ранения получили три человека. Двое мужчин 38 и 42 лет пострадали от осколочных ранений ног, также в больницу самостоятельно обратилась 85-летняя женщина с ранением кисти.

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