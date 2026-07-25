Средства ПВО за день сбили 146 украинских дронов над регионами РФ

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) в течение дня сбили над несколькими регионами страны 146 беспилотников противника. Об этом сообщило Минобороны РФ.
Ранее стало известно, что средства ПВО ночью 25 июля уничтожили 328 украинских дронов. По данным военного ведомства, атака продолжалась с 20:00 мск 24 июля до 08:00 мск 25 июля. Беспилотники были сбиты над Волгоградской, Воронежской, Белгородской, Брянской, Ростовской, Рязанской, Кировской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Орловской, Самарской, Саратовской, Тульской и Ульяновской областями, Краснодарским краем, Крымом, Московским регионом, Чувашией, Марий Эл, Башкортостаном и Калмыкией, а также над акваторией Азовского моря.
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