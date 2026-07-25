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Песков рассказал об условиях остановки боевых действий

ОМСК, 25 июл — РИА Новости. Условия для остановки боевых действий были изложены два года назад, они понятные, все может остановиться, если киевский режим примет соответствующие решения, заявил в субботу журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Источник: © РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин ранее отреагировал на предложение своего казахстанского коллеги Касым-Жомарта Токаева «заморозить» конфликт на Украине, подробно рассказав ему о ходе СВО, сообщил Песков.

Песков напомнил, что условия для остановки боевых действий были изложены в МИД РФ два года назад. «Они понятные, последовательные. Поэтому это все может остановиться сегодня до конца суток, если киевский режим примет соответствующие решения», — сказал пресс-секретарь президента РФ.

Во время выступления в МИД РФ в 2024 году Путин назвал условия для завершения украинского конфликта, в том числе указав на необходимость Киева вывести войска из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, а также заявить об отказе от планов вступления в НАТО. Россия также неоднократно отмечала, что заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер.

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