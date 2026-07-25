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В Грузии возбудили уголовное дело о саботаже из-за блэкаутов

Дело расследуется по статье о саботаже. Грузия и Абхазия второй день подряд сталкиваются с масштабными аварийными электроотключениями. Причины пока не называются.

Источник: РБК

Служба государственной безопасности Грузии возбудила уголовное дело в связи с неоднократными аварийными отключениями электроснабжения на всей территории страны 24−25 июля. Об этом сказано на сайте ведомства.

Дело расследуется по статье 318 Уголовного кодекса Грузии («Саботаж»).

В публикации ведомства подчеркивается, что под эту статью подпадает деятельность, которая привела к нарушениям нормального функционирования госпредприятий или других важных объектов, а также к их повреждению или уничтожению с целью создания угрозы государственным интересам Грузии.

Масштабный блэкаут в Грузии.

В ночь на 24 июля по всей Грузии произошло аварийное отключение электроэнергии. В Тбилисской электроэнергетической компании подтвердили, что произошло системное отключение. На фоне масштабного сбоя потребление электроэнергии в Грузии сократилось с 1860 до 563 МВт. Без света остались и жители Абхазии. Власти, в свою очередь, сообщили о системной аварии на Ингурской ГЭС.

На следующее утро пресс-служба Государственной электросистемы Грузии проинформировала жителей, что произошло второе за два дня масштабное отключение электроэнергии. Перебои начались около 8:00 по местному времени — 9:00 мск — и затронули несколько городов, включая Тбилиси.

Из-за аварии была нарушена работа тбилисского метрополитена и железнодорожного транспорта. Движение поездов временно приостановили.

О проблемах с подачей электроэнергии 25 июля также сообщило Министерство энергетики Абхазии. Там уточнили, что причиной вновь стала системная авария на Ингурской ГЭС.

Последний раз о блэкауте в Абхазии сообщалось в апреле 2025 года. Вся энергосистема республики оказалась обесточена из-за аварии в энергосети Грузии. Абхазия получает электроэнергию с Ингурской ГЭС, расположенной на границе.

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