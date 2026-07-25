Путин отреагировал на предложение Токаева заморозить конфликт на Украине

Президент России Владимир Путин отвечая на предложение президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева заморозить конфликт на Украине, подробно рассказал ему о ходе специальной военной операции, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Конечно, [отреагировал]. Он подробно ему все рассказал про специальную военную операцию», — сообщил Песков (цитата по ТАСС).
Он добавил, что с учетом позиции Киева «как таковая заморозка невозможна». При этом Песков указал, что Киев может завершить конфликт «до конца суток», если примет соответствующие решения.
По его словам, условия для остановки боевых действий были изложены МИД России еще два года назад.
«Они понятные, последовательные. Поэтому это все может остановиться сегодня до конца суток, если киевский режим примет соответствующие решения», — сказал он.
В Кремле говорили, что для окончания конфликта президенту Украины Владимиру Зеленскому следует отдать приказ ВСУ покинуть территорию российских регионов. ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области вошли в состав России после референдумов в 2022 году.
Зеленский, в свою очередь, отвергал идею вывода украинских войск из Донбасса. Он называл подобную ситуацию «стратегическим проигрышем» для Украины.
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