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Песков: Путин ответил Токаеву на предложение заморозить конфликт на Украине

Президент России Владимир Путин отреагировал на прозвучавшее в Омске предложение лидера Казахстана Касым-Жомарта Токаева о возможной заморозке украинского конфликта и возврате к стамбульским соглашениям.

Источник: © РИА Новости

Глава государства дал развёрнутый комментарий, подробно проинформировав казахстанского коллегу о ходе специальной военной операции. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Конечно, (отреагировал — ред.). Он подробно ему все рассказал про специальную военную операцию», — заявил представитель Кремля, отвечая на вопрос о том, как Путин воспринял мирную инициативу Токаева.

Таким образом, беседа лидеров, состоявшаяся на полях XXII Форума межрегионального сотрудничества, затронула не только двусторонние вопросы, но и ключевые аспекты текущего военно-политического кризиса. Москва, по словам Пескова, дала исчерпывающие разъяснения своему партнёру.

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