Песков: Путин ответил Токаеву на предложение заморозить конфликт на Украине

Глава государства дал развёрнутый комментарий, подробно проинформировав казахстанского коллегу о ходе специальной военной операции. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Конечно, (отреагировал — ред.). Он подробно ему все рассказал про специальную военную операцию», — заявил представитель Кремля, отвечая на вопрос о том, как Путин воспринял мирную инициативу Токаева.
Таким образом, беседа лидеров, состоявшаяся на полях XXII Форума межрегионального сотрудничества, затронула не только двусторонние вопросы, но и ключевые аспекты текущего военно-политического кризиса. Москва, по словам Пескова, дала исчерпывающие разъяснения своему партнёру.