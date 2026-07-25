КСИР заявил об уничтожении 11 самолётов и истребителей США на земле с 17 июля

Ранее корпус стражей исламской революции заявил, что в ходе 27-го этапа ответных ударов атаковал три склада с боеприпасами и оборудованием на американской базе Аль-Удайри в Кувейте, которые, по их данным, были подожжены и полностью уничтожены. Кроме того, в заявлении КСИР утверждается, что удар также был нанесён по наблюдательной вышке 5-го флота ВМС США на Бахрейне, которой причинён значительный ущерб.