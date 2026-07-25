КСИР заявил об уничтожении 11 самолётов и истребителей США на земле с 17 июля

Также Мохабби сообщил об уничтожении 17 разведывательных и боевых беспилотников. В Пентагоне данную информацию пока не комментировали. На фоне продолжающегося конфликта между США и Ираном стороны периодически заявляют о военных успехах, однако независимого подтверждения этим данным нет. Тегеран ранее объявил о правиле уничтожать одного американского военнослужащего за каждого погибшего иранца. Ситуация остаётся напряжённой.
Ранее корпус стражей исламской революции заявил, что в ходе 27-го этапа ответных ударов атаковал три склада с боеприпасами и оборудованием на американской базе Аль-Удайри в Кувейте, которые, по их данным, были подожжены и полностью уничтожены. Кроме того, в заявлении КСИР утверждается, что удар также был нанесён по наблюдательной вышке 5-го флота ВМС США на Бахрейне, которой причинён значительный ущерб.
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