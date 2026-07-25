Два человека погибли при падении легкомоторного самолета на дом в ФРГ

Легкомоторный самолет потерпел крушение, врезавшись в жилой дом в общине Гандеркезе в федеральной земле Нижняя Саксония, два человека погибли, сообщила местная полиция, передает NDR.
По данным полиции, самолет представлял собой одномоторное четырехместное легкое воздушное судно итальянского производителя Tecnam. Он врезался в мансардную часть жилого дома. Семья, проживающая там, в момент аварии отсутствовала.
По данным пожарной службы, погибли оба человека, находившиеся на борту, хотя изначально сообщалось об одном погибшем пилоте. Позже днем спасатели обнаружили тело второго погибшего.
Причины крушения еще не установлены.
После аварии воздушное движение в районе Гандеркезе было приостановлено из-за использования спасателями беспилотников. В пострадавшем районе также отключили электричество.
В мае легкомоторный самолет врезался в жилое здание и упал на парковку в бразильском Белу-Оризонти. Погибли два пилота, еще три человека пострадали. По предварительным данным, самолет потерял высоту вскоре после вылета.
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