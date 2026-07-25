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В Кремле рассказали, как Путин отреагировал на предложение Токаева заморозить конфликт на Украине

Песков: Путин на предложение Токаева заморозить конфликт рассказал о ходе СВО.

Источник: Комсомольская правда

Президент РФ Владимир Путин отреагировал на предложение казахстанского лидера Касым-Жомарта Токаева о заморозке конфликта на Украине. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Конечно, [отреагировал]. Он подробно ему все рассказал про специальную военную операцию», — отметил официальный представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.

Как писал сайт KP.RU, ранее в ходе встречи Токаев заявил, что, несмотря на предложения и призывы, он отказывается быть посредником в конфликте между Москвой и Киевом. Политик подчеркнул, что Россия является великой страной, а русский народ — это великий народ, поэтому РФ, как считает казахстанский президент, сама справится со всеми вопросами, которые стоят на повестке дня.

Напомним, ранее Владимир Путин указал, что Россия стремится к завершению конфликта на Украине, а не к его заморозке.

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