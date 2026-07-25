В Кремле рассказали, как Путин отреагировал на предложение Токаева заморозить конфликт на Украине

Как писал сайт KP.RU, ранее в ходе встречи Токаев заявил, что, несмотря на предложения и призывы, он отказывается быть посредником в конфликте между Москвой и Киевом. Политик подчеркнул, что Россия является великой страной, а русский народ — это великий народ, поэтому РФ, как считает казахстанский президент, сама справится со всеми вопросами, которые стоят на повестке дня.