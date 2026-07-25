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Песков назвал условие для прекращения боевых действий «до конца суток»

Боевые действия на Украине могут быть прекращены «до конца суток», если Киев примет соответствующие решения.

Источник: РБК

Боевые действия на Украине могут быть прекращены «до конца суток», если Киев примет соответствующие решения. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Песков также напомнил, что условия урегулирования украинского кризиса были озвучены МИД России еще два года назад и остаются неизменными.

«Они понятные, последовательные. Поэтому это все может остановиться сегодня до конца суток, если киевский режим примет соответствующие решения», — отметил он.

7 июля Песков уже делал аналогичное заявление, отмечая, что Киев может добиться прекращения боевых действий до конца суток при выполнении условий Москвы. По его словам, для этого необходимо отдать приказ о выводе ВСУ с территории регионов России.

Материал дополняется.

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