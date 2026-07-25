Песков заявил о невозможности «заморозить» украинский конфликт

Во время встречи с президентом Владимиром Путиным в Омске глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил вернуться к достигнутым в Стамбуле договоренностям. По его словам, на тех переговорах были достигнуты значительные результаты. Дмитрий Песков добавил, что российский лидер в ответ на предложение подробно рассказал господину Токаеву о ходе СВО.