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Песков заявил о невозможности заморозки украинского конфликта

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о невозможности заморозки украинского конфликта. Причиной он назвал позицию киевских властей.

Источник: Life.ru

Песков прокомментировал предложение президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. Тот призвал заморозить конфликт и вернуться к стамбульской формуле урегулирования. Однако, по словам Пескова, с учётом позиции Украины такая заморозка невозможна.

Ранее Дмитрий Песков заявил, что Россия рассчитывает на новые инициативы от США по урегулированию конфликта на Украине. При этом пресс-секретарь подчеркнул, что Москва фиксирует продолжение американских поставок оружия Киеву.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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