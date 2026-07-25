Песков: Путин рассказал Токаеву о ходе СВО после предложения о заморозке

«Конечно, [отреагировал]. Он подробно ему всё рассказал про специальную военную операцию», — сказал Песков, отвечая на вопрос о реакции Путина на предложение Токаева. Беседа состоялась на полях XXII Форума межрегионального сотрудничества двух стран в Омске.
Ранее на встрече в Омске президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил Владимиру Путину, что получает множество сигналов из Европы и США, касающихся ситуации вокруг украинского конфликта, и ранее уже информировал его об этом по телефону. Токаев подчеркнул, что эти обращения связаны с нынешним положением дел в противостоянии между Украиной и Россией.
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