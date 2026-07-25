Axios узнал о приказе Трампа прекратить удары по Ирану

Как сообщает Axios, приказ Трампа о прекращении огня был отдан через несколько часов после того, как делегация Омана прибыла в Тегеран для переговоров о новом соглашении по открытию Ормузского пролива. Два региональных источника, знакомых с переговорами, сообщили изданию, что прогресс в переговорах достигнут и соглашение между Оманом и Ираном может быть достигнуто в эти выходные. Затем президенту Трампу предстоит решить, принимать ли предложенную сделку, говорится в публикации.