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Axios узнал о приказе Трампа прекратить удары по Ирану

Президент США Дональд Трамп распорядился не проводить новые удары по Ирану в пятницу, 25 июля, прервав тем самым почти двухнедельную серию ежедневных атак. Об этом сообщает Axios со ссылкой на два источника, знакомых с решением американского лидера.

Источник: Reuters

По данным издания, на протяжении предыдущих 13 дней Трамп ежедневно утверждал планы ударов, которые военные проводили в течение нескольких часов. В пятницу президент получил аналогичный план, но не дал «зеленый свет», а вместо этого приказал не наносить удары.

Решение Трампа, как отмечает Axios, отражает как его готовность дать больше пространства для дипломатии, так и признание того, что текущий уровень ударов США достиг предела своей эффективности.

Вскоре после того, как он отдал распоряжение, Трамп заявил журналистам в Белом доме, что у него есть вариант продолжать удары или даже усиливать их, чтобы «уничтожить все, что у них есть». Однако он дал понять, что считает «более умной стратегией» заключить сделку с Ираном.

Как сообщает Axios, приказ Трампа о прекращении огня был отдан через несколько часов после того, как делегация Омана прибыла в Тегеран для переговоров о новом соглашении по открытию Ормузского пролива. Два региональных источника, знакомых с переговорами, сообщили изданию, что прогресс в переговорах достигнут и соглашение между Оманом и Ираном может быть достигнуто в эти выходные. Затем президенту Трампу предстоит решить, принимать ли предложенную сделку, говорится в публикации.

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