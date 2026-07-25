Axios узнал о приказе Трампа прекратить удары по Ирану

По данным издания, на протяжении предыдущих 13 дней Трамп ежедневно утверждал планы ударов, которые военные проводили в течение нескольких часов. В пятницу президент получил аналогичный план, но не дал «зеленый свет», а вместо этого приказал не наносить удары.
Решение Трампа, как отмечает Axios, отражает как его готовность дать больше пространства для дипломатии, так и признание того, что текущий уровень ударов США достиг предела своей эффективности.
Вскоре после того, как он отдал распоряжение, Трамп заявил журналистам в Белом доме, что у него есть вариант продолжать удары или даже усиливать их, чтобы «уничтожить все, что у них есть». Однако он дал понять, что считает «более умной стратегией» заключить сделку с Ираном.
Как сообщает Axios, приказ Трампа о прекращении огня был отдан через несколько часов после того, как делегация Омана прибыла в Тегеран для переговоров о новом соглашении по открытию Ормузского пролива. Два региональных источника, знакомых с переговорами, сообщили изданию, что прогресс в переговорах достигнут и соглашение между Оманом и Ираном может быть достигнуто в эти выходные. Затем президенту Трампу предстоит решить, принимать ли предложенную сделку, говорится в публикации.