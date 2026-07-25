Путин проводил Токаева до машины после встречи в Омске

Путин прилетел в Омск в субботу. Вместе с Токаевым он принял участие в Форуме межрегионального сотрудничества двух стран. Кроме того, лидеры провели двусторонние переговоры.
По окончании программы российский президент проводил казахстанского коллегу до машины. Главы государств тепло попрощались.
Ранее на переговорах с Токаевым Владимир Путин положительно оценил развитие отношений между Россией и Казахстаном. Он отметил, что отношения носят стратегический характер и подтверждаются реальными шагами. Президент также указал на необходимость развивать сотрудничество по всем основным направлениям.
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