Путин проводил Токаева до машины после встречи в Омске

Ранее на переговорах с Токаевым Владимир Путин положительно оценил развитие отношений между Россией и Казахстаном. Он отметил, что отношения носят стратегический характер и подтверждаются реальными шагами. Президент также указал на необходимость развивать сотрудничество по всем основным направлениям.