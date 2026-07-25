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Макрон пообещал восстановить Францию после пожаров

На юге и юго-западе Франции сгорели тысячи гектаров леса, разрушены дома и человеческие жизни, заявил президент Эмманюэль Макрон. По его словам, вся страна сплочена и полностью вовлечена в процесс ликвидации пожаров.

На юге и юго-западе Франции сгорели тысячи гектаров леса, разрушены дома и человеческие жизни, заявил президент Эмманюэль Макрон. По его словам, вся страна сплочена и полностью вовлечена в процесс ликвидации пожаров.

«Мы восстановим, мы исправим, и мы будем здесь столько, сколько потребуется», — написал господин Макрон в X. Он отметил, что для тушения пожаров мобилизованы все гражданские и военные ресурсы, включая авиацию.

Французский президент также поблагодарил Румынию, Хорватию, Германию, Португалию, Швецию, Швейцарию, Чехию и Словакию за их поддержку. Они уже предоставили либо скоро направят в страну самолеты для сброса воды на горящие территории.

Лесные пожары вспыхнули на юге и юго-западе Европы в июне-июле из-за аномальной жары выше 40 . Самая сложная ситуация сложилась во Франции и Испании: власти стран в общей сложности эвакуировали свыше 260 тыс. человек. Париж задействовал силы французской армии для тушения пожаров.

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