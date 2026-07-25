Макрон пообещал восстановить Францию после пожаров

На юге и юго-западе Франции сгорели тысячи гектаров леса, разрушены дома и человеческие жизни, заявил президент Эмманюэль Макрон. По его словам, вся страна сплочена и полностью вовлечена в процесс ликвидации пожаров.
«Мы восстановим, мы исправим, и мы будем здесь столько, сколько потребуется», — написал господин Макрон в X. Он отметил, что для тушения пожаров мобилизованы все гражданские и военные ресурсы, включая авиацию.
Лесные пожары вспыхнули на юге и юго-западе Европы в июне-июле из-за аномальной жары выше 40 . Самая сложная ситуация сложилась во Франции и Испании: власти стран в общей сложности эвакуировали свыше 260 тыс. человек. Париж задействовал силы французской армии для тушения пожаров.