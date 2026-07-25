Песков: Боевые действия могут закончиться до конца суток, решение за Украиной

Песков также напомнил, что боевые действия могут завершиться «до конца суток», если Киев примет соответствующие решения, поскольку условия для остановки конфликта были изложены МИД РФ два года назад и остаются понятными и последовательными. В Кремле неоднократно заявляли, что открыты к диалогу, но продолжат специальную военную операцию до полного выполнения поставленных задач.