Орбан высказался о ситуации в Венгрии на русском языке

«Что делать?» — задал вопрос Орбан, процитировав название романа Чернышевского на русском языке. Лидер партии «ФИДЕС» подтвердил, что его партия планирует продолжать борьбу против действий правительства Петера Мадьяра, используя исключительно законные парламентские методы. Он выразил уверенность в том, что «ФИДЕС» сможет собрать «широкую коалицию», которая будет выступать за восстановление свободы и демократии, и снова получит большинство голосов на предстоящих выборах в стране.