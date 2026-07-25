Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Орбан высказался о ситуации в Венгрии на русском языке

Бывший лидер правительства Венгрии Виктор Орбан, выступая перед аудиторией в Свободном университете и летнем студенческом лагере в городе Бэиле-Тушнад в Трансильвании, заявил, что новая власть строит режим автократии в стране, а также пытается устранить всех политических оппонентов, включая партию «ФИДЕС — Венгерский гражданский союз».

Источник: Reuters

Орбан охарактеризовал действия новых властей, приведшие к отстранению от должности президента Венгрии Тамаша Шуйока, как нарушение конституции.

«Что делать?» — задал вопрос Орбан, процитировав название романа Чернышевского на русском языке. Лидер партии «ФИДЕС» подтвердил, что его партия планирует продолжать борьбу против действий правительства Петера Мадьяра, используя исключительно законные парламентские методы. Он выразил уверенность в том, что «ФИДЕС» сможет собрать «широкую коалицию», которая будет выступать за восстановление свободы и демократии, и снова получит большинство голосов на предстоящих выборах в стране.

Узнать больше по теме
Венгрия: государство в Центральной Европе, известное своей историей и независимой политикой
Венгрия — государство в Центральной Европе, которое сочетает в себе европейские традиции и собственную национальную идентичность. Сегодня страна играет заметную роль в политике ЕС, а ее премьер открыто поддерживает США и Дональда Трампа. Собрали самое важное по теме.
Читать дальше