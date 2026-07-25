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Песков заявил, что заморозка конфликта на Украине невозможна из-за позиции Киева

Заморозка боевых действий с учетом нынешней позиции Киева невозможна. Об этом в субботу, 25 июля, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя слова президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

Заморозка боевых действий с учетом нынешней позиции Киева невозможна. Об этом в субботу, 25 июля, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя слова президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

Он отметил, что президент России Владимир Путин во время общения в Омске подробно разъяснил коллеге из Казахстана цели специальной военной операции. Дмитрий Песков подчеркнул, что главным условием для России остается достижение поставленных целей.

— Они (условия прекращения огня — прим. «ВМ») понятные, последовательные. Поэтому это все может остановиться сегодня до конца суток, если киевский режим примет соответствующие решения, — передают слова пресс-секретаря президента России «Вести».

Токаев же считает, что затягивание противостояния играет на руку противникам Москвы. Кроме того, президент Казахстана подтвердил, что Астана по-прежнему считает Россию великим государством.

Главы государств ранее встретились в рамках форума России и Казахстана в Москве. Они обсудили актуальные вопросы двустороннего взаимодействия Москвы и Астаны.

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