Заморозка боевых действий с учетом нынешней позиции Киева невозможна. Об этом в субботу, 25 июля, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя слова президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.
Он отметил, что президент России Владимир Путин во время общения в Омске подробно разъяснил коллеге из Казахстана цели специальной военной операции. Дмитрий Песков подчеркнул, что главным условием для России остается достижение поставленных целей.
— Они (условия прекращения огня — прим. «ВМ») понятные, последовательные. Поэтому это все может остановиться сегодня до конца суток, если киевский режим примет соответствующие решения, — передают слова пресс-секретаря президента России «Вести».
Токаев же считает, что затягивание противостояния играет на руку противникам Москвы. Кроме того, президент Казахстана подтвердил, что Астана по-прежнему считает Россию великим государством.
Главы государств ранее встретились в рамках форума России и Казахстана в Москве. Они обсудили актуальные вопросы двустороннего взаимодействия Москвы и Астаны.