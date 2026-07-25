Конфликт на Украине может закончиться до конца суток, если Киев сделает необходимые шаги. Об этом в субботу, 25 июля, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя слова президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.
По словам пресс-секретаря президента России, главным условием для прекращения боевых действий является достижение целей, поставленных Москвой. Он также добавил, что условия для завершения конфликта, озвученные российской стороной два года назад, остаются неизменными и последовательными.
— Они (условия прекращения огня — прим. «ВМ») понятные, последовательные. Поэтому это все может остановиться сегодня до конца суток, если киевский режим примет соответствующие решения, — передают слова пресс-секретаря президента России «Вести».
Токаев же считает, что затягивание противостояния играет на руку противникам Москвы. Кроме того, президент Казахстана подтвердил, что Астана по-прежнему считает Россию великим государством.
Главы государств ранее встретились в рамках форума России и Казахстана в Москве. Они обсудили актуальные вопросы двустороннего взаимодействия Москвы и Астаны.