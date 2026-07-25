Токаев подарил Путину картину с Достоевским и Валихановым

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подарил Владимиру Путину на встрече в Омске картину, на которой изображены ученый и географ Чокан Валиханов и писатель Федор Достоевский. Об этом сообщила пресс-служба главы Казахстана.
«Касым-Жомарт Токаев преподнес Владимиру Путину картину, на которой изображены Чокан Валиханов и Федор Достоевский», — говорится в сообщении.
Фото: akorda.kz.
Как писал сайт KP.RU, ранее Токаев поделился с Путиным казахской пословицей, которая иллюстрирует взаимоотношения России и Казахстана. Он уверен, что она прекрасно ложится на нынешние и будущие отношения Москвы и Астаны.
«Известная казахская пословица гласит: Бирлик бар жерде тирлик бар. Эту поговорку можно перевести с помощью русской пословицы: Где лад, там и клад», — сказал казахстанский лидер.