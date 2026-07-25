WSJ рассказала, почему Иран и США застряли в военной эскалации

Военные аналитики в разговоре с журналистами отметили, что сложившаяся ситуация грозит длительным конфликтом.
«Сейчас наблюдается тенденция к эскалации. Я не думаю, что у администрации США есть четкая стратегическая концепция того, что она пытается сделать», — заявил в беседе с газетой американский дипломат, участвовавший в переговорах с Ираном Алан Эйр.
В то же время научный сотрудник Германского института международных отношений и безопасности Хамидреза Азизи, специализирующийся на Иране, указал, что даже если президент США Дональд Трамп применил бы маломощное ядерное оружие для атаки на один из подземных атомных объектов Ирана, это был бы лишь «символический удар по режиму».
«Ничто из этого не изменит ситуацию коренным образом. Я считаю, что обе стороны достигли предела того, чего можно добиться с помощью военных средств», — сказал он.
При этом Иран демонстрирует, что у него еще есть пространство для маневра в данном конфликте. 20 июля йеменские хуситы заявили о начале морской блокады Саудовской Аравии, и пригрозили судоходству в Баб-эль-Мандебском проливе, соединяющем Красное море с Индийским океаном.
Хуситы, контролирующие значительную часть Йемена, включая столицу Сану, являются важным союзником Тегерана, хотя и остаются в основном в стороне от нынешнего конфликта, отмечает WSJ. Группировка получает оружие и поддержку от Корпуса стражей исламской революции (КСИР).
Газета указывает, что любые продолжительные атаки на суда, проходящие через Баб-эль-Мандебский пролив, значительно расширят возможности Ирана по усилению экономического давления на США и их союзников.
Военный конфликт между США и Ираном начался в феврале 2026 года. В июне стороны заключили соглашение о прекращении огня, однако перемирие оказалось недолгим и уже спустя несколько недель боевые действия возобновились. С середины июля центральное командование ВС США ежедневно сообщает о новых волнах ударов по территории Ирана. По заявлению CENTCOM, их целью является военная инфраструктура, объекты КСИР, а также обеспечение безопасности коммерческого судоходства в Ормузском проливе. Иран, в свою очередь, наносит удары по американским военным объектам на Ближнем Востоке и обвиняет Вашингтон в эскалации конфликта.
Весной The Wall Street Journal писала о попытках Саудовской Аравии и США не допустить вступления в войну против Ирана хуситов. В противном случае, как объяснял научный сотрудник аналитического центра New America Адам Барон, это втянет в конфликт Суэцкий канал и Египет, а также еще больше приблизит к нему Саудовскую Аравию.
После открытия нового фронта, WSJ писала, что это усиливает давление на глобальную экономику. По мнению ближневосточных аналитиков, опрошенных газетой, хуситы вмешались в конфликт по нескольким причинам. Прежде всего у них появилось ощущение, что они справятся с давлением со стороны Саудовской Аравии. Кроме того, Ирану понадобилась помощь в связи с новыми мощными ударами США.
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