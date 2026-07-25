WSJ рассказала, почему Иран и США застряли в военной эскалации

Военный конфликт между США и Ираном начался в феврале 2026 года. В июне стороны заключили соглашение о прекращении огня, однако перемирие оказалось недолгим и уже спустя несколько недель боевые действия возобновились. С середины июля центральное командование ВС США ежедневно сообщает о новых волнах ударов по территории Ирана. По заявлению CENTCOM, их целью является военная инфраструктура, объекты КСИР, а также обеспечение безопасности коммерческого судоходства в Ормузском проливе. Иран, в свою очередь, наносит удары по американским военным объектам на Ближнем Востоке и обвиняет Вашингтон в эскалации конфликта.