Министр обороны Италии Крозетто предложил Михаилу Федорову стать его советником

«Ни одна из других должностей не имеет реальных полномочий, чтобы бороться с коррупцией в закупках, завершить начавшуюся трансформацию армии, планировать и реализовывать асимметричные действия и операции против врага, искоренить культуру лжи и безответственности внутри системы и завершить другие задачи, которые наша команда уже начала в Министерстве обороны», — приводит его слова издание «Апостроф».