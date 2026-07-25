Путин в Омске встретился с губернатором Хоценко

На встрече особое внимание уделили медицинской и социальной реабилитации участников спецоперации. Хоценко доложил, что в регионе построили центр реабилитации и протезирования, а в ближайшее время откроется новый операционный корпус хирургического центра, который будет принимать ветеранов не только из Омской области, но и из Урала и всей Сибири.