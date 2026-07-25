Путин провел встречу с губернатором Омской области. Видео

Путин провел встречу с губернатором Омской области.
Президент России Владимир Путин встретился с губернатором Омской области Виталием Хоценко. Главными темами разговора стали экономическое развитие региона, реализация крупных инвестпроектов и поддержка участников спецоперации, сообщается на сайте Кремля.
Губернатор доложил, что валовой региональный продукт Омской области вырос на 1,3% по итогам 2025 года, а объем сельского хозяйства увеличился на 6%. Также он рассказал о строительстве завода графитированных электродов, кольцевой дороги вокруг Омска и нового аэропорта Омск-Федоровка.
Кроме того, Хоценко отметил, что в регионе действуют 40 дополнительных мер поддержки участников спецоперации. Открыт центр реабилитации с производством протезов. Владимир Путин, в свою очередь, поручил уделить особое внимание трудоустройству военнослужащих, вернувшихся с фронта.
25 июля президент России Владимир Путин также провел встречу с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым в рамках XXII Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана, который проходил в Омске с 24 по 25 июля.
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