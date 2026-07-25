Путин провел встречу с губернатором Омской области. Видео

Губернатор доложил, что валовой региональный продукт Омской области вырос на 1,3% по итогам 2025 года, а объем сельского хозяйства увеличился на 6%. Также он рассказал о строительстве завода графитированных электродов, кольцевой дороги вокруг Омска и нового аэропорта Омск-Федоровка.