Военные корабли России и Индонезии выйдут в Японское море для учений

Ранее сторожевой корабль Балтийского флота «Неустрашимый» провёл серию учений. В начале месяца экипаж действовал на Балтике. Моряки искали и условно уничтожали подводную лодку противника. Для этого они применили реактивные глубинные бомбы. Финальным этапом стала боевая стрельба 20 июля. Корабль находился в международных водах в 40 морских милях от побережья британского Плимута. Экипаж вёл артиллерийский огонь на протяжении 30 минут.