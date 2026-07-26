Губернатор Омской области передал Путину сувениры, связанные с регионом

Он отметил, что «для нас это серьезная дата». «(Был — ред.) указ царя Михаила Федоровича 1628 года … Проведены раскопки, я Вам там через протокол передал сувенир, там есть монеты, которые датированы тем годом — Михаил Федорович правил страной, различные глинные изделия», — сказал губернатор.