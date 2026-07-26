Губернатор Омской области передал Путину сувениры, связанные с регионом

ОМСК, 25 июл — РИА Новости. Губернатор Омской области Виталий Хоценко на встрече с президентом России Владимиром Путиным в субботу сообщил, что передал ему в качестве сувениров исторические монеты и глиняные изделия.
Президент РФ Владимир Путин в рамках поездки в Омскую область провел отдельную встречу с главой региона Виталием Хоценко.
«Владимир Владимирович, я Вас хочу поблагодарить за всех омичей. Вы подписали указ о (праздновании — ред.) 400-летия со дня освоения Россией Омского Прииртышья. Мы сегодня формируем организационный комитет», — сказал Хоценко.
Он отметил, что «для нас это серьезная дата». «(Был — ред.) указ царя Михаила Федоровича 1628 года … Проведены раскопки, я Вам там через протокол передал сувенир, там есть монеты, которые датированы тем годом — Михаил Федорович правил страной, различные глинные изделия», — сказал губернатор.
Глава региона также попросил Путина согласовать на должность оргкомитета по празднованию юбилея кандидатуру вице-премьера Дмитрия Патрушева, который является куратором Сибирского федерального округа в правительстве РФ.
«Хорошо», — сказал Путин.