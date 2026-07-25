Губернатор Омской области попросил Путина одобрить проект метротрамвая

По его словам, строительство объекта велось с 2001 по 2015 год на средства федерального и областного бюджетов. На тот момент в стройку вложили 12,3 миллиарда рублей, что сегодня эквивалентно уже более 43 миллиардам. На данный момент готовность объекта оценивается в 35 процентов. Власти региона намерены интегрировать недостроенные тоннели в существующую трамвайную сеть и создать метротрамвай.