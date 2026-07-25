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Песков: Россия продолжит усиленно доводить до партнеров свою позицию по Украине

Партнеры Москвы должны знать позицию России по Украине, отметил Песков.

Источник: Комсомольская правда

Москва продолжит доносить до своих партнеров позицию по конфликту на Украине, в том числе говорить о его первопричинах. Об этом «Российской газете» сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в контексте слов главы Казахстана Касым-Жомарта Токаева о необходимости заморозки боевых действий.

По словам Пескова, Токаев неоднократно говорил по украинской проблематике, имея последовательную позицию. Это не значит, что Россия согласна с этим. Однако Казахстан — наш ближайший партнер и союзник, отметил он.

«Значит, мы недостаточно эффективно рассказывали о первопричинах. Мы продолжим это делать с удвоенной энергией. Наши партнеры должны знать нашу позицию. Будет доносить до наших партнеров нашу позицию», — подчеркнул официальный представитель Кремля.

Как писал сайт KP.RU, ранее Песков рассказал о реакции российского лидера Владимира Путина на предложение Токаева о заморозке конфликта на Украине. Президент РФ подробно ему все рассказал про специальную военную операцию.

Стоит напомнить, Владимир Путин подчеркивал, что Россия стремится к завершению украинского конфликта, а не к его заморозке.

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