Песков: Россия продолжит усиленно доводить до партнеров свою позицию по Украине

Москва продолжит доносить до своих партнеров позицию по конфликту на Украине, в том числе говорить о его первопричинах. Об этом «Российской газете» сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в контексте слов главы Казахстана Касым-Жомарта Токаева о необходимости заморозки боевых действий.
По словам Пескова, Токаев неоднократно говорил по украинской проблематике, имея последовательную позицию. Это не значит, что Россия согласна с этим. Однако Казахстан — наш ближайший партнер и союзник, отметил он.
«Значит, мы недостаточно эффективно рассказывали о первопричинах. Мы продолжим это делать с удвоенной энергией. Наши партнеры должны знать нашу позицию. Будет доносить до наших партнеров нашу позицию», — подчеркнул официальный представитель Кремля.
Как писал сайт KP.RU, ранее Песков рассказал о реакции российского лидера Владимира Путина на предложение Токаева о заморозке конфликта на Украине. Президент РФ подробно ему все рассказал про специальную военную операцию.
Стоит напомнить, Владимир Путин подчеркивал, что Россия стремится к завершению украинского конфликта, а не к его заморозке.