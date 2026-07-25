Axios: Трамп распорядился прервать удары по Ирану

На этой неделе американская армия начала стягивать все больше военных и техники на Ближний Восток. Кроме того, в немецкие и британские госпитали дополнительно направлены медики. Axios отмечает, что Пентагон при необходимости сможет достаточно быстро мобилизоваться и увеличить масштабы ударов. Источники издания, однако, говорят, что Дональд Трамп пока не давал указаний «двигаться в этом направлении».