ВСУ ударили по торговому судну Ирана в Каспийском море

Ранее временный поверенный в делах Исламской республики на Украине Шахрияр Амузегар заявил, что Киев фактически вступает в прямую конфронтацию с Ираном. По его словам, заявления Зеленского о поддержке стран Ближнего Востока в противостоянии с Ираном означают, что украинская сторона фактически становится на сторону противников Тегерана. Она встала в один ряд с врагами, подчеркнул дипломат.