ВСУ ударили по торговому судну Ирана в Каспийском море

Киев в нарушении международных правил атаковал иранское торговое судно в Каспийском море, в результате один человек погиб, еще несколько пострадали. Об этом сообщил МИД Исламской республики.
Ранее временный поверенный в делах Исламской республики на Украине Шахрияр Амузегар заявил, что Киев фактически вступает в прямую конфронтацию с Ираном. По его словам, заявления Зеленского о поддержке стран Ближнего Востока в противостоянии с Ираном означают, что украинская сторона фактически становится на сторону противников Тегерана. Она встала в один ряд с врагами, подчеркнул дипломат.
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