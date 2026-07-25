Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВСУ ударили по торговому судну Ирана в Каспийском море

Тегеран обвинил Киев в атаке на иранское судно в Каспийском море.

Источник: Комсомольская правда

Киев в нарушении международных правил атаковал иранское торговое судно в Каспийском море, в результате один человек погиб, еще несколько пострадали. Об этом сообщил МИД Исламской республики.

Ранее временный поверенный в делах Исламской республики на Украине Шахрияр Амузегар заявил, что Киев фактически вступает в прямую конфронтацию с Ираном. По его словам, заявления Зеленского о поддержке стран Ближнего Востока в противостоянии с Ираном означают, что украинская сторона фактически становится на сторону противников Тегерана. Она встала в один ряд с врагами, подчеркнул дипломат.

Узнать больше по теме
ВСУ: расшифровка, история создания, структура и численность
Вооруженные силы Украины (ВСУ) — государственная военная организация, предназначенная для защиты интересов страны военным путем. Была создана после провозглашения независимости Украины в 1991 году. В материале — главное по теме.
Читать дальше