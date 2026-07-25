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Axios сообщил, что Оман и Иран близки к сделке по Ормузскому проливу

Переговоры представителей Ирана и Омана проходят на фоне паузы в ударах США по Исламской Республике. По данным источников Axios, в их ходе был достигнут значительный прогресс.

Источник: РБК

Оман и Иран до конца выходных могут согласовать план открытия Ормузского пролива. Об этом сообщил Axios со ссылкой на два источника, знакомых с ходом переговоров.

«Тогда президенту [США Дональду] Трампу придется решить, принимать ли предложенное соглашение», — говорится в публикации.

Ранее в Иран прибыла делегация Омана, которая ведет переговоры об открытии Ормузского пролива.

Оман в начале июля предложил открыть на территории водной артерии два судоходных маршрута — один под контролем Ирана, второй со свободным транзитом по довоенным правилам, писал CNN со ссылкой на источники.

Трамп накануне распорядился не наносить новый удар по Ирану, прервав 13-дневную серию ежедневных атак, сообщил Axios со ссылкой на источники. Издание отметило, что до этого американский лидер ежедневно утверждал планы ударов, однако в пятницу, 24 июля, отказался санкционировать очередную операцию.

18 июня США и Иран подписали меморандум о взаимопонимании, однако вскоре обмен ударами возобновился. Через месяц Вооруженные силы США объявили о новой операции, а Тегеран в ответ закрыл Ормузский пролив. США 15 июля возобновили военно-морскую блокаду судов, следующих в иранские порты и прибрежные районы.

Трамп при этом не исключал новой масштабной атаки, заявив, что Иран хочет переговоров, но «еще не испытал достаточно боли».

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