Axios сообщил, что Оман и Иран близки к сделке по Ормузскому проливу

Оман и Иран до конца выходных могут согласовать план открытия Ормузского пролива. Об этом сообщил Axios со ссылкой на два источника, знакомых с ходом переговоров.
«Тогда президенту [США Дональду] Трампу придется решить, принимать ли предложенное соглашение», — говорится в публикации.
Ранее в Иран прибыла делегация Омана, которая ведет переговоры об открытии Ормузского пролива.
Оман в начале июля предложил открыть на территории водной артерии два судоходных маршрута — один под контролем Ирана, второй со свободным транзитом по довоенным правилам, писал CNN со ссылкой на источники.
Трамп накануне распорядился не наносить новый удар по Ирану, прервав 13-дневную серию ежедневных атак, сообщил Axios со ссылкой на источники. Издание отметило, что до этого американский лидер ежедневно утверждал планы ударов, однако в пятницу, 24 июля, отказался санкционировать очередную операцию.
18 июня США и Иран подписали меморандум о взаимопонимании, однако вскоре обмен ударами возобновился. Через месяц Вооруженные силы США объявили о новой операции, а Тегеран в ответ закрыл Ормузский пролив. США 15 июля возобновили военно-морскую блокаду судов, следующих в иранские порты и прибрежные районы.
Трамп при этом не исключал новой масштабной атаки, заявив, что Иран хочет переговоров, но «еще не испытал достаточно боли».
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