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Иран обвинил Украину в ударе по торговому судну в Каспийском море

Украина атаковала принадлежавшее Ирану торговое судно в Каспийском море утром 25 июля, сообщило МИД Исламской республики. Погиб моряк, еще один — пострадал.

Украина атаковала принадлежавшее Ирану торговое судно в Каспийском море утром 25 июля, сообщило МИД Исламской республики. Погиб моряк, еще один — пострадал.

Ведомство осудило удар и заявило, что он нарушает устав ООН. «Нападение украинского режима на иранское торговое судно в Каспийском море … является признаком продолжения иррационального и враждебного подхода украинского режима к Исламской Республике Иран», — указано в сообщении (текст приводит агентство IRNA).

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