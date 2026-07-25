Иран обвинил Украину в ударе по торговому судну в Каспийском море

Украина атаковала принадлежавшее Ирану торговое судно в Каспийском море утром 25 июля, сообщило МИД Исламской республики. Погиб моряк, еще один — пострадал.
Ведомство осудило удар и заявило, что он нарушает устав ООН. «Нападение украинского режима на иранское торговое судно в Каспийском море … является признаком продолжения иррационального и враждебного подхода украинского режима к Исламской Республике Иран», — указано в сообщении (текст приводит агентство IRNA).
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