Иран обвинил Киев в ударе по торговому судну в Каспийском море

«МИД Ирана решительно осуждает нападение Украины на иранское торговое судно в Каспийском море утром в субботу, 25 июля. В результате атаки на судне произошел взрыв, из-за которого один моряк погиб и еще один получил ранения. Эта атака является нарушением статьи 2 пункта 4 Устава ООН и актом агрессии, который может еще больше разжечь пламя войны», — сообщили в официальном канале Министерства иностранных дел в Telegram.
Представители МИД подчеркнули, что Тегеран имеет право на ответные меры после этого инцидента.
«Иран не будет колебаться в вопросе защиты собственных интересов и национальной безопасности, в соответствии с принципами и основополагающими нормами международного права, в особенности, принципа законной самообороны», — отметили они.
Министерство также подчеркнуло, что Киев и его сторонники несут ответственность за последствия таких действий.