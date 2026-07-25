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Иран обвинил Киев в ударе по торговому судну в Каспийском море

Министерство иностранных дел Ирана заявило, что Вооруженные Силы Украины атаковали иранское торговое судно в Каспийском море.

Источник: РИА "Новости"

«МИД Ирана решительно осуждает нападение Украины на иранское торговое судно в Каспийском море утром в субботу, 25 июля. В результате атаки на судне произошел взрыв, из-за которого один моряк погиб и еще один получил ранения. Эта атака является нарушением статьи 2 пункта 4 Устава ООН и актом агрессии, который может еще больше разжечь пламя войны», — сообщили в официальном канале Министерства иностранных дел в Telegram.

Представители МИД подчеркнули, что Тегеран имеет право на ответные меры после этого инцидента.

«Иран не будет колебаться в вопросе защиты собственных интересов и национальной безопасности, в соответствии с принципами и основополагающими нормами международного права, в особенности, принципа законной самообороны», — отметили они.

Министерство также подчеркнуло, что Киев и его сторонники несут ответственность за последствия таких действий.

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