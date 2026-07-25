Al Markaziya: израильские войска обстреляли три поселка на юге Ливана

По его информации, оккупационные силы провели зачистки в городах Бинт-Джбейль и Хаддата, в ходе операции там были заминированы, а затем взорваны несколько домов. В Маркабе, в пограничном округе Марджаюн израильские военные вывели из строя водонапорную башню.