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Al Markaziya: израильские войска обстреляли три поселка на юге Ливана

Армия Израиля нанесла артиллерийские удары по поселкам Барашит, Мадждаль-Зун и Эль-Мансури.

БЕЙРУТ, 25 июля. /ТАСС/. Армия Израиля нанесла артиллерийские удары по поселкам Барашит, Мадждаль-Зун и Эль-Мансури на юге Ливана, где действуют отряды шиитской организации «Хезболлах». Об этом сообщило агентство Al Markaziya.

По его информации, оккупационные силы провели зачистки в городах Бинт-Джбейль и Хаддата, в ходе операции там были заминированы, а затем взорваны несколько домов. В Маркабе, в пограничном округе Марджаюн израильские военные вывели из строя водонапорную башню.

Ранее беспилотники израильских ВВС атаковали район Эль-Амирия, где находится блокпост ливанской армии. В результате солдаты были вынуждены покинуть свои позиции. Как передала армейская пресс-служба, пострадавших среди них нет.

В городе Заутар-эль-Гарбия в провинции Набатия, откуда были выведены ранее израильские войска, отряды спасателей из службы гражданской обороны приступили в субботу к разбору завалов в разрушенных жилых кварталах.

Как заявил Минздрав республики, за сутки под обломками строений там были обнаружены тела четырех погибших. В сводке ведомства указывается, что «общее число ливанцев, убитых с начала военной эскалации 2 марта, выросло до 4 330, а раненых — до 12 236».

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