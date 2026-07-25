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Путин и Токаев обсудили конфликт на Украине и сотрудничество РФ и Казахстана

Товарооборот Москвы и Астаны за пять месяцев этого года составил почти 29 млрд долларов.

Источник: Комсомольская правда

Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев на форуме межрегионального сотрудничества в Омске обсудили ситуацию на Украине и взаимоотношения двух стран.

В ходе беседы Токаев высказал предложение, что конфликт, возможно, стоит заморозить и вернуться к договоренностям, достигнутым в Стамбуле.

При этом Путин пообещал в деталях рассказать президенту Казахстана о ситуации вокруг Украины. В свою очередь казахстанский лидер добавил, что Астана получает много сигналов из Европы и США, которые касаются конфликта.

Кроме того, главы государств обсудили взаимодействие Москвы и Астаны. Президент РФ подчеркнул, что они развиваются успешно. А товарооборот за пять месяцев этого года вырос на 4% и составил почти 29 млрд долларов.

Как писал сайт KP.RU, также Токаев в ходе общения заявил, что, несмотря на все предложения и призывы, он категорически отказывается быть посредником в урегулировании украинского конфликта. По его словам, Россия сама может справиться со всеми вопросами, которые стоят на повестке дня.

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