Путин и Токаев обсудили конфликт на Украине и сотрудничество РФ и Казахстана

Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев на форуме межрегионального сотрудничества в Омске обсудили ситуацию на Украине и взаимоотношения двух стран.
В ходе беседы Токаев высказал предложение, что конфликт, возможно, стоит заморозить и вернуться к договоренностям, достигнутым в Стамбуле.
При этом Путин пообещал в деталях рассказать президенту Казахстана о ситуации вокруг Украины. В свою очередь казахстанский лидер добавил, что Астана получает много сигналов из Европы и США, которые касаются конфликта.
Кроме того, главы государств обсудили взаимодействие Москвы и Астаны. Президент РФ подчеркнул, что они развиваются успешно. А товарооборот за пять месяцев этого года вырос на 4% и составил почти 29 млрд долларов.
Как писал сайт KP.RU, также Токаев в ходе общения заявил, что, несмотря на все предложения и призывы, он категорически отказывается быть посредником в урегулировании украинского конфликта. По его словам, Россия сама может справиться со всеми вопросами, которые стоят на повестке дня.