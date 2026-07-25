Путин и Токаев обсудили конфликт на Украине и сотрудничество РФ и Казахстана

Как писал сайт KP.RU, также Токаев в ходе общения заявил, что, несмотря на все предложения и призывы, он категорически отказывается быть посредником в урегулировании украинского конфликта. По его словам, Россия сама может справиться со всеми вопросами, которые стоят на повестке дня.