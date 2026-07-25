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Токаев подарил Путину картину с глубоким историческим смыслом

Необычный подарок стал одним из самых обсуждаемых моментов визита президента Казахстана в Омск.

Источник: Деловой Казахстан

Картина с изображением Шокана Уалиханова и Федора Достоевского символизирует многолетние исторические и культурные связи Казахстана и России, передает DKNews.kz.

Что произошло.

Касым-Жомарт Токаев прибыл в Омск для участия в XXII Форуме межрегионального сотрудничества Казахстана и России.

Это одна из ключевых площадок, где обсуждают торговлю, инвестиции и развитие приграничных регионов двух стран.

Почему именно эта картина.

Во время встречи президент Казахстана преподнес Владимиру Путину картину с изображением Шокана Уалиханова и Федора Достоевского.

Выбор подарка неслучаен.

Именно в Омске познакомились великий казахский ученый и русский писатель. Их дружба и переписка вошли в историю и сегодня считаются символом культурного диалога между двумя народами.

Визит начался с памяти об отце президента.

Перед началом официальной программы Токаев посетил Омский госпиталь для ветеранов войн.

Президент возложил цветы к мемориальной доске своего отца — Кемеля Токаева, установленной на фасаде медицинского учреждения.

Именно здесь будущий писатель и фронтовик проходил лечение после тяжелого ранения.

По данным госпиталя, с июля 1941 года через него прошли почти 150 тысяч раненых военнослужащих. Кемель Токаев находился здесь с февраля по июнь 1945 года.

После церемонии глава государства ознакомился с историей учреждения и его работой.

Главной темой XXII Форума межрегионального сотрудничества стали:

  • развитие торговли между Казахстаном и Россией;
  • новые инвестиционные проекты;
  • сотрудничество приграничных областей;
  • расширение экономических связей.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сделал сразу несколько важных заявлений, которые определяют дальнейшее развитие отношений двух стран.