Токаев подарил Путину картину с глубоким историческим смыслом

Картина с изображением Шокана Уалиханова и Федора Достоевского символизирует многолетние исторические и культурные связи Казахстана и России, передает DKNews.kz.
Что произошло.
Касым-Жомарт Токаев прибыл в Омск для участия в XXII Форуме межрегионального сотрудничества Казахстана и России.
Это одна из ключевых площадок, где обсуждают торговлю, инвестиции и развитие приграничных регионов двух стран.
Почему именно эта картина.
Во время встречи президент Казахстана преподнес Владимиру Путину картину с изображением Шокана Уалиханова и Федора Достоевского.
Выбор подарка неслучаен.
Именно в Омске познакомились великий казахский ученый и русский писатель. Их дружба и переписка вошли в историю и сегодня считаются символом культурного диалога между двумя народами.
Визит начался с памяти об отце президента.
Перед началом официальной программы Токаев посетил Омский госпиталь для ветеранов войн.
Президент возложил цветы к мемориальной доске своего отца — Кемеля Токаева, установленной на фасаде медицинского учреждения.
Именно здесь будущий писатель и фронтовик проходил лечение после тяжелого ранения.
По данным госпиталя, с июля 1941 года через него прошли почти 150 тысяч раненых военнослужащих. Кемель Токаев находился здесь с февраля по июнь 1945 года.
После церемонии глава государства ознакомился с историей учреждения и его работой.
Главной темой XXII Форума межрегионального сотрудничества стали:
- развитие торговли между Казахстаном и Россией;
- новые инвестиционные проекты;
- сотрудничество приграничных областей;
- расширение экономических связей.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сделал сразу несколько важных заявлений, которые определяют дальнейшее развитие отношений двух стран.