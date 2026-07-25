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NY Post: США могут задействовать тысячи военных для изъятия иранского урана

Американский спецназ в случае получения приказа готов приступить к «самой сложной операции в военной истории» по захвату обогащенного урана на укрепленных ядерных объектах исламской республики, пишет газета.

НЬЮ-ЙОРК, 25 июля. /ТАСС/. США рассматривают возможность задействовать несколько тысяч военнослужащих для проведения операции на ядерных объектах Ирана. Об этом пишет газета New York Post со ссылкой на источники.

По их сведениям, американский спецназ в случае получения приказа готов будет приступить к «самой сложной операции в военной истории» по захвату обогащенного урана на укрепленных ядерных объектах исламской республики. В наземной операции могут быть задействованы тысячи военных. Они станут штурмовать ядерные объекты и обеспечивать их оцепление, пока небольшая группа бойцов сил специальных операций займется изъятием обогащенного урана.

В середине июля газета The Wall Street Journal сообщала, что президент США Дональд Трамп после ряда совещаний с ключевыми советниками склоняется к расширению военных действий против Ирана. По сведениям источников издания, среди рассматриваемых американской администрацией опций — усиление бомбардировок территории исламской республики, отправка наземных войск для захвата островов в районе Ормузского пролива и удары по энергетическим объектам Ирана.

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