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Axios: Трамп приказал приостановить удары по Ирану после двух недель атак

Вашингтон временно прекратил атаки на Иран: Трамп отклонил план военных на пятницу, но оставил за собой возможность усилить удары в будущем.

Источник: Аргументы и факты

Президент США Дональд Трамп 24 июля распорядился приостановить новые авиаудары по Ирану после почти двухнедельной серии ежедневных атак. Об этом сообщает портал Axios, статью перевел aif.ru.

Отмечается, что на протяжении предшествующих 13 дней президент ежедневно давал согласие на планы операций, разработанные военным командованием. В пятницу он получил аналогичный документ, однако не дал разрешения на его реализацию.

«Неясно, был ли пятничный приказ Трампа разовым или затишье продолжится», — говорится в публикации.

Авторы материала указывают, что позже американский лидер заявил представителям прессы о сохранении за США возможности продолжить или даже усилить удары по Ирану. Тем не менее, он назвал достижение соглашения с Тегераном более разумной стратегией.

Ранее стало известно, что военный бюджет США на операцию против Ирана оказался под угрозой.

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