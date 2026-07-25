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Овечкин признался, что ему не понравился финал ЧМ-2026

Российский хоккеист «Вашингтона» Александр Овечкин признался, что ему не понравился финал чемпионата мира по футболу 2026 года.

Российский хоккеист «Вашингтона» Александр Овечкин признался, что ему не понравился финал чемпионата мира по футболу 2026 года.

«Шикарная атмосфера. А вот игра не понравилась, была скучная. А так получил большой заряд эмоций. Было классно. Правда, жара там была дикая», — приводит его слова «Матч ТВ».

В финале ЧМ-2026 Испания одержала победу над Аргентиной. Встреча прошла в Нью-Джерси и завершилась со счётом 1:0. Единственный мяч забил Торрес на 106-й минуте игры.

Чемпионат мира по футболу 2026 года проходил с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде.

Ранее сообщалось, что сборная Испании выплатит $15 млн в качестве налога за победу на ЧМ-2026.

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