Овечкин признался, что ему не понравился финал ЧМ-2026

Российский хоккеист «Вашингтона» Александр Овечкин признался, что ему не понравился финал чемпионата мира по футболу 2026 года.
«Шикарная атмосфера. А вот игра не понравилась, была скучная. А так получил большой заряд эмоций. Было классно. Правда, жара там была дикая», — приводит его слова «Матч ТВ».
В финале ЧМ-2026 Испания одержала победу над Аргентиной. Встреча прошла в Нью-Джерси и завершилась со счётом 1:0. Единственный мяч забил Торрес на 106-й минуте игры.
Ранее сообщалось, что сборная Испании выплатит $15 млн в качестве налога за победу на ЧМ-2026.