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В Ростовской области из-за урагана нарушено энергоснабжение 15 городов и районов

Штормовой ветер, гроза и сильный ливень привели к перебоям с энергоснабжением как минимум в 15 городах и районах Ростовской области. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

Штормовой ветер, гроза и сильный ливень привели к перебоям с энергоснабжением как минимум в 15 городах и районах Ростовской области. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

По его словам, проблемы с подачей электроэнергии зафиксированы в Ростове-на-Дону, Азове, Батайске, Таганроге, Шахтах, Новочеркасске, Новошахтинске, а также в Азовском, Куйбышевском, Матвеево-Курганском, Неклиновском, Родионово-Несветайском, Тарасовском, Усть-Донецком и Мясниковском районах.

Слюсарь отметил, что из-за отключений электроэнергии возникли перебои с водоснабжением в ряде населённых пунктов. Аварийные службы продолжают восстановительные работы, в Ростове-на-Дону подача воды уже частично возобновлена.

Вместе с тем в сети появились кадры последствий урагана и ливня в Ростове-на-Дону. На видео — поваленные деревья, затопленные улицы, сорванные крыши.

Как отмечает Telegram-канал RT, в центре города мужчина снял с цепи и на руках вынес из воды оказавшуюся в ловушке собаку. Упало как минимум 40 деревьев, повреждены машины.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов предупредил, что в последнюю неделю июля в Москве сохранится неустойчивая погода с сильными дождями и колебаниями температуры.

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