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NYP: США изучают план захвата урана с иранских ядерных объектов

США рассматривают план захвата запасов обогащенного урана с ядерных объектов Ирана и могут привлечь для этой операции тысячи военнослужащих, сообщает газета New York Post со ссылкой на информированный источник в области военного планирования.

Источник: Reuters

По данным издания, в рамках операции планируется задействовать тысячи военнослужащих сухопутных войск, которые будут атаковать ядерные объекты, преодолевать минное поле, привлекать строительные подразделения и обеспечивать охрану вокруг объекта. Кроме того, небольшая группа спецназовцев будет ответственна за фактическое изъятие урана — это «крайне опасный» процесс.

По информации New York Post, в ходе такой операции американским военным придется расчищать разрушенные входы на объекты, одновременно отражая атаки иранских военных. Также для выполнения этой задачи потребуется обеспечить полный контроль над воздушным пространством, что позволит американским военным осуществлять безопасные полеты.

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