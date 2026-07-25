NYP: США изучают план захвата урана с иранских ядерных объектов

По данным издания, в рамках операции планируется задействовать тысячи военнослужащих сухопутных войск, которые будут атаковать ядерные объекты, преодолевать минное поле, привлекать строительные подразделения и обеспечивать охрану вокруг объекта. Кроме того, небольшая группа спецназовцев будет ответственна за фактическое изъятие урана — это «крайне опасный» процесс.