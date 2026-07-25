Членство в коалиции желающих противоречит политике Словакии, заявил Фицо

БРАТИСЛАВА, 25 июл — РИА Новости. Членство в «коалиции желающих» противоречило бы мирной политике Словакии, заявил словацкий премьер-министр Роберт Фицо.
В четверг словацкое издание euBrief сообщило со ссылкой на посольство Франции в Словакии о том, что республика якобы присоединилась к «коалиции желающих». В пятницу Фицо опроверг эту информацию, заявив, что республика не была и не будет членом «коалиции желающих», которая поддерживает конфликт на Украине.
«Участие в таком объединении противоречило бы сути нашей мирной политике. Мы сотрудничаем с Украиной, но на двусторонней основе», — сказал Фицо в ходе видеообращения, которое опубликовано на его официальной странице в социальной сети Facebook* в субботу.
Он напомнил, что Словакия не оказывает Украине помощь военного и финансового характера, помогая только гуманитарно.
В «коалицию желающих» входят более 30 стран, ее инициаторами стали Великобритания и Франция. В январе лидеры объединения подписали декларацию о намерении разместить войска на Украине после заключения мирного соглашения. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 13 июля назвал «коалицию желающих» подстрекателями войны, уточнив, что это группа стран, которая не хочет мира.
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