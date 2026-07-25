Форварда «Интер Майами» Лионеля Месси исключили из состава на Матч всех звёзд MLS.
Об этом сообщает пресс-служба лиги.
Игра должна пройти 29 июля в Шарлотте. Против команды из звёзд MLS сыграет сборная звёзд мексиканской лиги.
Напомним, что в прошлом году Месси также пропустил эту игру. Из-за этого он получил дисквалификацию на один матч, так как причину пропуска признали неуважительной.
Как отмечает The Athletic, на этот раз аргентинца не будут наказывать.
Ранее IFFHS признала Месси лучшим игроком чемпионата мира 2026 года.
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