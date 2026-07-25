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Telegraph узнала о «тайных агентах» Ирана в Великобритании

По данным издания, агентов Ирана перевозят подконтрольные Тегерану сети контрабандистов через пролив Ла-Манш. Неназванный иранский чиновник заявил Telegraph, что Ирану «не нужны ракеты, чтобы нанести удар по Лондону».

Источник: РБК

Подконтрольные Ирану сети контрабандистов с помощью небольших судов перевозят в Великобританию «тайных агентов» через пролив Ла-Манш. Об этом сообщила The Telegraph со ссылкой на неназванных иранских чиновников.

«На данный момент у нас есть люди прямо там, в Лондоне, революционные люди, которым небезразличен мир и жизни детей — они ждут, когда мы скажем им, что делать. Мы этого пока не сделали, но при желании можем легко сделать Лондон небезопасным для вас. Эти маршруты контрабанды для нас важнее и полезнее, чем ракеты. Нам не нужны ракеты, чтобы нанести удар по Лондону», — заявил в беседе с газетой неназванный иранский чиновник.

В материале сказано, что британские власти, предположительно, перехватили людей, связанных с иранскими разведывательными службами, когда те пытались попасть на территорию Британии на небольших лодках.

Британские чиновники сообщили Telegraph, что радикализация и активизация иранской диаспоры в Лондоне и использование доверенных лиц в Великобритании представляют большую угрозу национальной безопасности, чем нелегальная миграция на маленьких лодках.

В октябре, как отмечает газета, гендиректор MI5 Кен МакКаллум заявлял, что за год его ведомство выявило «более 20 потенциально смертоносных заговоров, поддерживаемых Ираном». Кроме того, по его словам, Тегеран «активно использует преступников», в том числе наркоторговцев, в качестве доверенных лиц для выполнения поручений в Великобритании.

По данным Reuters, представитель Корпуса стражей исламской революции 25 июля заявил иранской государственной телекомпании IRIB, что Великобритания станет «законной целью», если поддержит США в конфликте с Тегераном. По его словам, американские бомбардировщики недавно использовали британские аэродромы.

Британия объявила Корпус стражей исламской революции (КСИР) террористической организацией, сообщал Sky News со ссылкой на британское правительство. Вместе с КСИР аналогичный статус получила группировка IMCR («Исламское движение сподвижников правой стороны», «Асхаб аль-Ямин»), которую Лондон связывает с нападениями на еврейские объекты.

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