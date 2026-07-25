Telegraph узнала о «тайных агентах» Ирана в Великобритании

«На данный момент у нас есть люди прямо там, в Лондоне, революционные люди, которым небезразличен мир и жизни детей — они ждут, когда мы скажем им, что делать. Мы этого пока не сделали, но при желании можем легко сделать Лондон небезопасным для вас. Эти маршруты контрабанды для нас важнее и полезнее, чем ракеты. Нам не нужны ракеты, чтобы нанести удар по Лондону», — заявил в беседе с газетой неназванный иранский чиновник.