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В Ростовской области частично восстановили водоснабжение, заявил губернатор

Слюсарь: аварийные службы устраняют последствия непогоды в Ростовской области.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Аварийные службы устраняют последствия непогоды в Ростовской области, водоснабжение частично восстановлено в Ростове-на-Дону, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

«Аварийные службы, несмотря на сохраняющиеся крайне негативные погодные условия, максимально задействованы в восстановительных работах. Водоснабжение уже частично возобновлено в Ростове», — написал Слюсарь в своем канале на платформе «Макс».

Он уточнил, что в Ростове-на-Дону, Азове, Батайске, Таганроге, Шахтах, Новочеркасске, Новошахтинске, Азовском, Куйбышевском, Матвеево-Курганском, Неклиновском, Родионово-Несветайском, Тарасовском, Усть-Донецком, Мясниковском районах зафиксированы проблемы с электроснабжением.

Кроме того, по словам губернатора, в нескольких районах Ростова, в Гуково, Зверево, Шахтах, Новошахтинске, Новочеркасске, Азове, Азовском, Красносулинском и Каменском районах наблюдаются проблемы с энергоснабжением.

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