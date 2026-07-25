В Ростовской области частично восстановили водоснабжение, заявил губернатор

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Аварийные службы устраняют последствия непогоды в Ростовской области, водоснабжение частично восстановлено в Ростове-на-Дону, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
«Аварийные службы, несмотря на сохраняющиеся крайне негативные погодные условия, максимально задействованы в восстановительных работах. Водоснабжение уже частично возобновлено в Ростове», — написал Слюсарь в своем канале на платформе «Макс».
Он уточнил, что в Ростове-на-Дону, Азове, Батайске, Таганроге, Шахтах, Новочеркасске, Новошахтинске, Азовском, Куйбышевском, Матвеево-Курганском, Неклиновском, Родионово-Несветайском, Тарасовском, Усть-Донецком, Мясниковском районах зафиксированы проблемы с электроснабжением.
Кроме того, по словам губернатора, в нескольких районах Ростова, в Гуково, Зверево, Шахтах, Новошахтинске, Новочеркасске, Азове, Азовском, Красносулинском и Каменском районах наблюдаются проблемы с энергоснабжением.